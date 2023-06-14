لتحقيق المستهدفات.. وزارة الاقتصاد تناقش مستويات التنمية في الجوف ومحافظاتها

وأوضح وكيل الوزارة المساعد لتنمية المناطق المهندس أحمد بن طلال نافع، أن الورشة سلطت الضوء على المزايا التنافسية للمنطقة وأهمية استثمارها، وأكّدت أهمية إبراز الأصول ذات الأولوية، للعمل على تطويرها، بما يسهم في تعزيز المزايا الكامنة، والارتقاء بالأداء التنافسي للمنطقة.