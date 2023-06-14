لتحقيق المستهدفات.. وزارة الاقتصاد تناقش مستويات التنمية في الجوف ومحافظاتها

عقدت وزارة الاقتصاد والتخطيط، ممثلة في الوكالة المساعدة لتنمية المناطق، ورشة عمل لمناقشة مستويات التنمية بمنطقة الجوف ومحافظاتها.
تأتي هذه الورشة التي عُقدت بمشاركة ممثلين من إمارة منطقة الجوف، والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، ومركز دعم هيئات التطوير، في إطار أعمال التعاون والتنسيق التي تقدمها الوكالة لدعم مختلف مناطق المملكة في بناء إستراتيجياتها التنموية وتحقيق مستهدفاتها المختلفة.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد لتنمية المناطق المهندس أحمد بن طلال نافع، أن الورشة سلطت الضوء على المزايا التنافسية للمنطقة وأهمية استثمارها، وأكّدت أهمية إبراز الأصول ذات الأولوية، للعمل على تطويرها، بما يسهم في تعزيز المزايا الكامنة، والارتقاء بالأداء التنافسي للمنطقة.
واستعرضت الورشة منهجية المؤشر المركب للتنمية المكانية، وناقشت مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة ومحافظاتها.
وحدّدت الورشة أهم المؤشرات التنموية وسبل متابعتها من قِبل المكتب الإستراتيجي لتطوير المنطقة، مستعرضة حزمة من الأدوات الداعمة للتخطيط التنموي بالمناطق.