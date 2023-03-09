"جامعة الملك فهد" تحتفل بتخريج طلاب وطالبات الدفعة (53)

تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والقائم على سير أعمالها، احتفلت الجامعة، مساء أمس الخميس بتخريج الدفعة الـ53 من طلابها وطالباتها.
وقال أمير المنطقة الشرقية: "إن حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، جعلت الاستثمار في رأس المال البشري من أولوياتها إيمانًا بأن أبناء وبنات الوطن هم من يُسهمون في بنائه ورفعته، مستفيدين مما قُدم لهم من معارف وعلوم على مدى أعوام في هذه الجامعة الكبيرة والتي عُرفت بتميزها وجودة مخرجاتها العلمية".
وألقى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز كلمة هنّأ فيها الخريجين بإنجازهم، معبرًا عن فخره بهذه الكوادر الشابة من طلاب وطالبات.
وأشاد بالكفاءات المتميزة التي تزود بها الجامعة قطاعات التوظيف، ليُصبحوا بذلك قيمةً مضافةً إلى رصيد الوطن من طاقاته البشرية المؤهلة والمنتجة، وركيزة مهمةً وفاعلةً في مسيرة البناء، التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، يحفظهما الله.
وأعرب رئيس الجامعة الدكتور محمد السقاف عن امتنانه للدعم الكبير الذي يحظى به التعليم : طلابًا ومؤسسات من حكومتنا الرشيدة.
وأضاف أن ذلك يُسهم في دوران عجلةُ تطوير الجامعة بثبات لتواكب التحولات الكبرى المتسارعة في المملكة ولتصبح رافدًا، وشريكًا فاعلاً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن الجامعة تسعى إلى الاستثمار في تدريب الكفاءات الشابة على أعلى المستويات، وتخريج الطاقات الماهرة لإنشاء قطاعات جديدة تُسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد بالمملكة.
وفي كلمة الخريجين، عبّر عبد الله سعد بن كشم عن رحلته وزملائه، وفخره واعتزازه بانضمامه لجامعة الملك فهد، وحثهم على مواصلة السعي للتميز.
وقال: "إنه لشُرفٌ وفخرٌ عظيم أن أقف أمامكم، ممثلاً خريجيِ جامعة الملك فهد، فبابتسامة فرح بما قد أنجزنا، وبنبرة فخر أقول إنه حق لنا الفخر بأننا خريجو البترول".
تخلل الحفل عرض مرئي شارك فيه أهالي الطلبة وذويهم بشكر الجامعة على جهودها واحتضان أبنائهم في طريقهم نحو المستقبل، وتقدموا فيه بالتهنئة للخريجين على إنجازهم وطموحهم.