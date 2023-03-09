"جامعة الملك فهد" تحتفل بتخريج طلاب وطالبات الدفعة (53)

وقال أمير المنطقة الشرقية: "إن حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، جعلت الاستثمار في رأس المال البشري من أولوياتها إيمانًا بأن أبناء وبنات الوطن هم من يُسهمون في بنائه ورفعته، مستفيدين مما قُدم لهم من معارف وعلوم على مدى أعوام في هذه الجامعة الكبيرة والتي عُرفت بتميزها وجودة مخرجاتها العلمية".