سيارات وكيماويات.. تعرَّف على حجم التبادل التجاري بين السعودية وكوريا وأبرز السلع المتبادلة

ومنذ ذلك الحين توطدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين، وهو ما توَّجه إطلاق الرؤية السعودية-الكورية 2030 في 2017، التي تضمنت عددًا من المبادرات المهمة لتأسيس الشراكة بين الرياض وسيول.