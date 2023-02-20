"الحارثي": القاطرة الإعلامية يجب أن تقودها العقول النيرة وليس متسلقي الشهرة

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، أن تنامي الوعي الاجتماعي يفرض على الإعلاميين ضرورة مواكبة التغيير، وأن يكونوا سبّاقين؛ نظرًا لأن القاطرة الإعلامية يجب أن تقودها النخب والعقول النيرة وليس متسلقي الشهرة والباحثين عن الإثارة.
وقال "الحارثي" خلال مشاركته في المنتدى السعودي للإعلام: مرحلة تشكل الإعلام هي مرحلة مَخاض تستلزم إعادة النظر، والتغيرات التي تشهدها صناعة الإعلام فرضت ضرورة الاندماج بين التقنية والمحتوى.
وأضاف: هذا المنتدى يعطي نافذة للمستقبل، ونحن نؤمن أن الإعلام هو أحد وسائل القوة الناعمة لإحداث التأثير؛ لكن استخدام مفهوم حرية الإعلام في نشر خطاب الكراهية والإساءة للأديان والرموز الدينية، كمن يدس السم في العسل.
وتابع: تطوير الإنسان هو جوهر رؤية المملكة 2030، والإعلام جزء أصيل من عملية التطوير؛ لذلك أطلقنا على المنتدى السعودي للإعلام شعار "الإعلام في عالم يتشكل".
وانطلقت في وقت سابق اليوم فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية بالرياض، الذي تنظمه هيئة الصحفيين بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، بحضور أكثر من 1500 إعلامي وأكاديمي وخبير من دول عربية وعالمية، ووزراء ومسؤولين محليين ودوليين؛ لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الإعلامي وواقعه ومستقبله.
ويحاور المنتدى الذي يتضمن أكثر من 60 جلسة علمية وورقة عمل، في جلسة خاصة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وتتبعها جلسة لوزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ثم جلسة مع وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي.
وعلى مدى يومين سيناقش المنتدى أكثر من 100 ورقة، وسيشهد نقاشات مستفيضة في الورش المصاحبة التي يشارك فيها نخبة من خبراء العالم، تمهيدًا للوصول إلى توصيات يعول عليها في تطوير المحتوى الإعلامي، وإيجاد حلول لمشكلاته؛ إذ يركز المنتدى هذا العام على تأثير ما يحدث في أنحاء العالم من تطورات سريعة وأحداث كبرى على مستقبل الإعلام؛ ولذلك اختار "الإعلام في عالم يتشكل" عنوانًا له.