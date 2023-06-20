المرور: لوحات جديدة بحرف ورقم وحرفين ورقمين في مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم

أعلنت الإدارة العامة للمرور، طرح مزاد لوحات إلكتروني، اليوم الثلاثاء، من الساعة الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساءً، عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، يتضمن لوحات برموز جديدة لأول مرة؛ بحرف ورقم، وحرفين ورقمين "هـ 5، س س 33، أ 12 عبر خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.