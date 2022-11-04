"قصر الأواني" تفتتح معرض الروضة بالرياض بمساحة تتجاوز 3000 متر

افتتحت شركة قصر الأواني معرضها على طريق خريص بحي الروضة في مدينة الرياض بمساحة تتجاوز 3000 متر مربع، ويتميز المعرض بتنوع شامل في الأواني المنزلية، وأطقم الضيافة، والأجهزة الكهربائية، كما يحتوي على أكثر من 30 ألف منتج تلبي رغبات العملاء.