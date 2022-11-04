محليات

"قصر الأواني" تفتتح معرض الروضة بالرياض بمساحة تتجاوز 3000 متر

يحتوي على أكثر من 30 ألف منتج تلبي رغبات العملاء
"قصر الأواني" تفتتح معرض الروضة بالرياض بمساحة تتجاوز 3000 متر
سبق
سبق

افتتحت شركة قصر الأواني معرضها على طريق خريص بحي الروضة في مدينة الرياض بمساحة تتجاوز 3000 متر مربع، ويتميز المعرض بتنوع شامل في الأواني المنزلية، وأطقم الضيافة، والأجهزة الكهربائية، كما يحتوي على أكثر من 30 ألف منتج تلبي رغبات العملاء.

وقال سامي إبراهيم السيف الرئيس التنفيذي: "يأتي افتتاح هذا المعرض ضمن خطط الشركة الإستراتيجية، ورؤيتها المستقبلية للتوسع في تقديم خدماتها، والوصول إلى عملائها".

وإننا مستمرون بالتوسع في جميع أرجاء المملكة لنصل إلى 52 معرضاً، وذلك بافتتاح معرضيْن -بإذن الله- في صيبا، وعنيزة حتى نكون الأقرب لعملائنا.

وخلال هذه الفترة أطلقت شركة قصر الأواني حملة "أقوى العروض" في جميع فروعها بالمملكة.

الرئيس التنفيذي سامي السيف
الرئيس التنفيذي سامي السيف
الرياض
حي الروضة
شركة قصر الأواني
قصر الأواني

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