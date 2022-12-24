"شتاء 2023".. مشاريع ترفيهية تحدث حراكًا في جازان والأمير يقف ميدانيًّا

ووقف الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ميدانيًّا، على العديد من المواقع التابعة لأمانة المنطقة في مدينة جازان، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها للوقوف على سير المشروعات والأعمال والخدمات المقدمة للأهالي وزوار المنطقة.