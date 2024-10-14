اقترانٌ وتقاربٌ جميلٌ في سماء المملكة.. "ليلة يختفي فيها زُحل خلف القمر"!

وأوضح عضو رابطة التلسكوبات السعودية، الباحث الفلكي مُلهم بن محمد هندي؛ لـ «سبق»، أن الاحتجاب يُرى من مناطق محدّدة من الأرض، فظاهرة اليوم ستكون مُشاهدة من جنوب شرق آسيا، والإمارات، وعُمان، واليمن، وجنوب إفريقيا، وغير مرئية من السعودية.