اقترانٌ وتقاربٌ جميلٌ في سماء المملكة.. "ليلة يختفي فيها زُحل خلف القمر"!

في ظاهرة فلكيّة مُميزة تُسمى الاحتجاب، يختفي كوكب زُحل خلف القمر، مساء اليوم؛ حيث تحدث الظاهرة عندما يمر القمر أمام كوكب زُحل بالنسبة للمشاهد من الأرض.
وأوضح عضو رابطة التلسكوبات السعودية، الباحث الفلكي مُلهم بن محمد هندي؛ لـ «سبق»، أن الاحتجاب يُرى من مناطق محدّدة من الأرض، فظاهرة اليوم ستكون مُشاهدة من جنوب شرق آسيا، والإمارات، وعُمان، واليمن، وجنوب إفريقيا، وغير مرئية من السعودية.
وأضاف: "سيظهر لنا في السعودية اقترانٌ وتقاربٌ جميلٌ بين القمر وزُحل طوال الليل من غروب الشمس إلى الفجر".
وبيَّن "هندي"؛ أنهُ يشاهد الاقتران للقمر وجواره جرمٌ صغيرٌ مائلٌ لونه للأصفر هو كوكب زُحل، وباستخدام تلسكوب صغير يمكن رؤية زُحل وحلقاته وأقماره.