جامعة شقراء تحقق المركز الثالث في معرض التصميم الهندسي بالكويت

حقق طلبة كلية الهندسة التابعة لجامعة شقراء، المركز الثالث في جائزة جامعات دول مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت ضمن فعاليات معرض التصميم الهندسي الرابع والأربعين بدولة الكويت.
ونظمت كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، المعرض، خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو الجاري، برعاية رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وشارك طلاب كلية الهندسة بجامعة شقراء، في المسابقة بمشروعين هندسيين من إعدادهم بإشراف نخبة من الأكاديميين، تمثل المشروع الأول في تصميم جهاز آلي "روبوت" يعمل على كشف المعادن والألغام.
وتضمن المشروع الثاني، تصميم نظام حصاد الطاقة المتكامل القائم على الهوائيات والخلايا الشمسية.
ويأتي تنظيم معرض التصاميم الهندسية، لحث طلاب كليات الهندسة على البحث عن المعلومة بطريقة علمية، وتشجيعهم على إبراز إنجازاتهم العلمية وتوثيقها، تقديرًا لجهودهم ومثابرتهم في التحصيل العلمي والتغلب على العقبات النظرية.
كما يعد المعرض استثمارًا لطلاب الجامعات؛ لاستعراض ما تمت دراسته خلال مسيرتهم التعليمية وجودة مشروعاتهم العلمية، وكذلك العمل على تنمية التعاون والمناقشة بين طلاب جامعات دول مجلس التعاون.