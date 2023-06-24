جامعة شقراء تحقق المركز الثالث في معرض التصميم الهندسي بالكويت

وشارك طلاب كلية الهندسة بجامعة شقراء، في المسابقة بمشروعين هندسيين من إعدادهم بإشراف نخبة من الأكاديميين، تمثل المشروع الأول في تصميم جهاز آلي "روبوت" يعمل على كشف المعادن والألغام.