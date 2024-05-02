زوَّار "متنزه الردف" يتجاوزون 150 ألفًا اليوم.. والصور تحكي واقع المهرجان

وأوضحت الأمانة، في بيانٍ لها أوردته لـ"سبق"، أنّ المهرجان الذي تنظمه جمعية الورد بالتعاون مع أمانة الطائف والجهات الحكومية، والذي يحتوي على أكثر من 80 كشكًا، يعرض فيها المزارعون المشاركون منتجاتهم من الورود المختلفة، وكذلك الجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي والأسر المنتجة.