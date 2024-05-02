زوَّار "متنزه الردف" يتجاوزون 150 ألفًا اليوم.. والصور تحكي واقع المهرجان

لقي مهرجان "الورد الطائفي قطاف 19"، الذي يقام في متنزه الردف؛ إقبالًا كبيرًا من الزوار من جميع أنحاء السعودية؛ إذ يواصل فعالياته الجاذبة للزوار الذين تجاوز عددهم خلال اليوم الخميس أكثر من 150 ألف زائر.
وأوضحت الأمانة، في بيانٍ لها أوردته لـ"سبق"، أنّ المهرجان الذي تنظمه جمعية الورد بالتعاون مع أمانة الطائف والجهات الحكومية، والذي يحتوي على أكثر من 80 كشكًا، يعرض فيها المزارعون المشاركون منتجاتهم من الورود المختلفة، وكذلك الجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي والأسر المنتجة.
من جانبهم أبدى الزوّارُ سعادتَهم بسجادة الورود، وما تحتويه من أنواع تجاوزت المليون 1000000 وردة، بمساحة إجمالية أكثر من 5000 متر مربع، كما تتزيّن فعاليات المهرجان باللوحات التشكيلية التي أبدعها فنانو الطائف وفناناتها.
وعلى المسرح الخارجي للمهرجان تُقام الفلكلورات الشعبية والأغاني والمسابقات الثقافية، إضافة إلى الفعاليات المنتشرة داخل المنتزه.
وأكّدت الأمانة أن رعاية محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار آل سعود، للمهرجان؛ تعتبر دعمًا غير محدود منه، وحرصه وتوجيهاته الدائمة ببذل جميع الجهود وإيجاد العديد من البرامج والمبادرات التي يتم من خلالها دعم المزارعين بشكلٍ خاص ودفع عجلة التنمية الزراعية بشكلٍ عام، والتي تعتبر امتدادًا منه للنهوض بالمحافظة في جميع جوانبها العلمية والتنموية والثقافية بخطوات ثابتة ومتوازية في الوقت نفسه.