شاهد.. عروض الطيران اللاسلكي ضمن فعاليات "موسم ملح القصب ٢٠٢٣"

ضمن فعاليات "موسم ملح القصب" أقيمت عروض الطيران اللاسلكي، وسط حضور من المهتمين والمشجعين من جميع فئات المجتمع، وبمشاركة نخبة من مزاولي مهنة الطيران اللاسلكي من الرياض ومكة وجدة والشرقية.
حضر الفعاليات المهندس طارق عثمان القصبي، ورئيس مركز القصب سعد القاسم، ورئيس بلدية القصب المهندس مطلق عبدالله أبو ثنين، وعدد من محبي وهواة الرياضات اللاسلكية من الجنسين؛ حيث استمتعوا بمشاهدة عروض الطيران في أجواء ممتعة جميلة.
وشارك في عروض الطيران اللاسلكي كلٌّ من: فاضل كعكي، وعزام المديهيم، ووليد علم الدين، والدكتور غسان السبليني، وصالح فاضل كعكي، وحمد الرفدان، وفاضل العنزي، وعبدالرحمن الفواز، وفهد الجوفان.
يذكر أن موسم ملح القصب دشّن أول أمس برعاية وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، وسيستمر ١٠ أيام، وسيكون حافلًا بعدد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية والترفيهية، في مقدمتها جناح "ملح القصب"، وهو الجناح الرئيس في الموسم، يتضمَّن تاريخ المنطقة والعلاقة الوطيدة بالملح لمدة تجاوزت ثلاثة قرون، كما سيكون هناك مملحة نموذجية لشرح استخراج الملح وتفاصيله، إضافة إلى متاجر أهالي القصب؛ لعرض منتجاتهم المرتبطة بالملح وغيرها.
ويشتمل الموسم على عدد من الفعاليات الترفيهية؛ مثل "الطيران اللاسلكي، والرماية من على ظهر الخيل، والتقاط الأوتاد، والسيارات الكلاسيكية"، إضافة إلى فعاليات الفن السريالي.