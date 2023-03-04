شاهد.. عروض الطيران اللاسلكي ضمن فعاليات "موسم ملح القصب ٢٠٢٣"

يذكر أن موسم ملح القصب دشّن أول أمس برعاية وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، وسيستمر ١٠ أيام، وسيكون حافلًا بعدد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية والترفيهية، في مقدمتها جناح "ملح القصب"، وهو الجناح الرئيس في الموسم، يتضمَّن تاريخ المنطقة والعلاقة الوطيدة بالملح لمدة تجاوزت ثلاثة قرون، كما سيكون هناك مملحة نموذجية لشرح استخراج الملح وتفاصيله، إضافة إلى متاجر أهالي القصب؛ لعرض منتجاتهم المرتبطة بالملح وغيرها.