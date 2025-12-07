«سنشري 21 السعودية» تطلق مزاد المستودعات الاستثمارية في جدة والدمام

تعلن شركة سنشري 21 السعودية عن إطلاق مزاد المستودعات الاستثمارية في مدينتي جدة والدمام عبر منصة «مباشر للمزادات»، حيث يبدأ المزاد يوم الأحد 14 ديسمبر 2025 ويستمر حتى الخميس 18 ديسمبر 2025.
ويضم المزاد مستودعين استثماريين قائمين في مواقع لوجستية مميزة، بما يوفر فرصة نوعية للمستثمرين الراغبين في التوسع ضمن قطاعات اللوجستيات والتخزين والنقل.
فرص استثمارية واعدة
الفرصة الأولى – جدة (حي الوادي):
مستودع قائم على أرض بمساحة 14,852.87 م². يتميز بموقع استراتيجي على شارع رئيسي بعرض 32 مترًا. يبعد 18 كم فقط عن ميناء جدة الإسلامي. العقار خالٍ حاليًا ويوفر مرونة عالية للتطوير أو التأجير. تتوفر خدمات متكاملة تشمل الكهرباء والمياه والصرف والإنارة، إضافة إلى مواقف للشاحنات والسيارات.
الفرصة الثانية – الدمام (حي الميناء)
مستودع يقع ضمن منطقة صناعية ولوجستية حيوية بمساحة 4,182.75 م². المستودع مؤجر بعقد طويل الأجل لمدة 10 سنوات بعائد سنوي، ما يجعله خيارًا استثماريًا مستقرًا بعائد مضمون.
للتواصل والاستفسار
0554000127
0554000134