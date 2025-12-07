«سنشري 21 السعودية» تطلق مزاد المستودعات الاستثمارية في جدة والدمام

فرص استثمارية واعدة

الفرصة الأولى – جدة (حي الوادي):

مستودع قائم على أرض بمساحة 14,852.87 م². يتميز بموقع استراتيجي على شارع رئيسي بعرض 32 مترًا. يبعد 18 كم فقط عن ميناء جدة الإسلامي. العقار خالٍ حاليًا ويوفر مرونة عالية للتطوير أو التأجير. تتوفر خدمات متكاملة تشمل الكهرباء والمياه والصرف والإنارة، إضافة إلى مواقف للشاحنات والسيارات.