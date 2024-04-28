علامة HONOR تفتتح مركزي خدمة لها في المملكة العربية السعودية بهدف تحسين تجارب المستخدمين

وستساعد متاجر ومراكز خدمة HONOR في المملكة العربية السعودية على تقديم منتجات وخدمات الشركة المبتكرة في المملكة. كما صرح عن وجود خطط طموحة للتوسع وافتتاح عدة متاجر في العديد من المدن ومنها القصيم، المدينة المنورة بالإضافة لعدة مدن أخرى. وأضاف السيد. جيري بأن الشركة تود أن تضمن أن المستخدمين سيتمكنون من الحصول على خدمات الصيانة لمنتجاتهم من HONOR بشكل سهل وسريع، كما عبر عن حماسه لإظهار المستوى الراقي من الخدمة الذي توفره HONOR عند شراء أي من منتجاتها.