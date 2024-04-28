علامة HONOR تفتتح مركزي خدمة لها في المملكة العربية السعودية بهدف تحسين تجارب المستخدمين

أعلنت HONOR العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا عن افتتاح مركز خدمة HONOR المعتمد في الرياض ومركز خدمة HONOR جدة يوم 25 أبريل 2024. وستساعد مراكز الخدمة الحصرية لـ HONOR في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تلبية احتياجات العملاء في المملكة. كما سيتمكن المستخدمين من حجز خدمات المركز سواء عن طريق إرسال أجهزتهم للاستفادة من خدمات الصيانة أو بزيارة أي من المركزين مباشرًة لحجز موعد بدون حجز مُسبق. ويقدم كلا المركزين عدة خدمات متنوعة لكل منتجات HONOR منها تصليح المنتجات، وتركيب واقي الشاشة، وترقية نظام التشغيل، وعدة خدمات صيانة هامة أخرى.
يعكس افتتاح مركز خدمة HONOR المعتمد في الرياض ومركز خدمة HONOR جدة اهتمام HONOR العميق بمنطقة الشرق الأوسط، كما يعكس اهتمامها بتقديم خدمات دعم متميزة لعملائها ومنتجاتها، وتظل المملكة العربية السعودية من أهم الأسواق بالنسبة لـ HONOR. حيث شهدت العلامة نمو كبير في المملكة مُقارنًة بالعام الماضي. ومع زيادة عدد عملائها في المنطقة، تستمر HONOR في وضع احتياجات مستخدميها كأولوية قصوى لها بتوفير أعلى معايير الدعم الفني.
وبهذه المناسبة عبر السيد. جيري، مدير شركة HONOR في المملكة العربية السعودية عن مدى حماسه لافتتاح مركز خدمة HONOR المعتمد في الرياض ومركز خدمة HONOR جدة بهدف تلبية احتياجات المستخدمين في المملكة. كما وأضاف بأن المملكة العربية السعودية تُعد من أهم الأسواق بالنسبة لشركة HONOR، وصرح السيد. جيري بأن اهتمام HONOR الكبير بالمنطقة سيضمن حصول المستخدمين على أحدث التقنيات والمنتجات من الشركة بشكل مستمر طوال السنة.
وستساعد متاجر ومراكز خدمة HONOR في المملكة العربية السعودية على تقديم منتجات وخدمات الشركة المبتكرة في المملكة. كما صرح عن وجود خطط طموحة للتوسع وافتتاح عدة متاجر في العديد من المدن ومنها القصيم، المدينة المنورة بالإضافة لعدة مدن أخرى. وأضاف السيد. جيري بأن الشركة تود أن تضمن أن المستخدمين سيتمكنون من الحصول على خدمات الصيانة لمنتجاتهم من HONOR بشكل سهل وسريع، كما عبر عن حماسه لإظهار المستوى الراقي من الخدمة الذي توفره HONOR عند شراء أي من منتجاتها.
سيتمكن العملاء من زيارة موقع HONOR للدعم بشكل مباشر للحصول على تفاصيل أي قطع غيار قبل زيارة مركز الصيانة. كما سيحصل العملاء على عدة خدمات مجانية من 1 إلى 5 من كل شهر مثل استبدال واقي الهاتف (للشاشة وظهر الهاتف)، وخدمات ترقية لنظام التشغيل بالإضافة إلى خدمات صيانة بدون رسوم خدمة للمنتجات الغير مشمولة في الضمان.
سيتواجد مركز خدمة HONOR المعتمد في الرياض في طفيل بن حنفي، الأمل، الرياض 12643، بينما سيتواجد مركز خدمة HONOR جدة في 3062 شارع فلسطين بمنطقة مشرفة بجدة 23331 6149. وسيعمل كلا المركزين من الساعة العاشرة صباحاً إلى السادسة مساءً من الأحد إلى الخميس.