"بيئة جدة" تكثّف جولاتها الرقابية على مسلخ جدة الرئيسي

نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، ممثلاً بقسم الأسواق والمسالخ، جولات رقابية مكثفة على مسلخ جدة الرئيسي، ضمن جهود المكتب المستمرة لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والبيطرية بما يضمن سلامة اللحوم وصحة المستهلكين.
وشملت الجولات التحقق من السجلات الرسمية للبائعين والعاملين داخل المسلخ، ومراجعة البطاقات الصحية للعاملين، إضافةً إلى الكشف البيطري على المواشي قبل وبعد الذبح، للتأكد من خلوها من الأمراض أو الإصابات التي قد تؤثر في سلامة المنتجات الحيوانية.
كما تم خلال الجولات متابعة إجراءات النظافة العامة وآلية التعامل مع مخلفات الذبح، إلى جانب مطابقة عمليات التشغيل للاشتراطات الصحية المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأوضح المهندس أحمد بن عبدالله القرني، مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، أن تنفيذ هذه الجولات يأتي ضمن الخطة الدورية للمكتب بهدف الحد من المخالفات وتعزيز سلامة الغذاء، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية المكثفة لضمان تطبيق أعلى معايير الصحة العامة ووصول لحوم سليمة وآمنة إلى المستهلكين.