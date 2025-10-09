"بيئة جدة" تكثّف جولاتها الرقابية على مسلخ جدة الرئيسي

وشملت الجولات التحقق من السجلات الرسمية للبائعين والعاملين داخل المسلخ، ومراجعة البطاقات الصحية للعاملين، إضافةً إلى الكشف البيطري على المواشي قبل وبعد الذبح، للتأكد من خلوها من الأمراض أو الإصابات التي قد تؤثر في سلامة المنتجات الحيوانية.