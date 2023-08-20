الأمم المتحدة: خفض التلوث بالمواد البلاستيكية لـ80% بحلول 2040 في هذه الحالة

وعملت التقارير على رسم خريطة طريق لتقليل هذه المخاطر بشكل كبير من خلال اعتماد نهج دائري للمواد البلاستيكية، يحافظ على هذه المواد بعيدًا عن النظم البيئية ودمجها في الاقتصاد.