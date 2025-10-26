4 محاور من الترخيص للتشغيل ولا بيع لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا .."البلديات" تعتمد اشتراطات تقديم منتجات التبغ

وأشارت إلى أن المتطلبات المكانية شملت سبعة عناصر رئيسة تتعلق بالنطاق العمراني داخل المدن وخارجها، والمناطق المحظورة، والمسافات المقررة بين مواقع النشاط والمساجد والمرافق التعليمية، إضافة إلى متطلبات المواقف والارتفاعات المسموح بها ونسب التشجير والتغطية، فضلًا عن اشتراطات خاصة بكل أمانة تتعلق بالحد الأدنى لعرض الشوارع المسموح بممارسة النشاط عليها.