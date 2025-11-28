شاهد.. في مهرجان الوليمة.. شغف ربع قرن يدفع "أم سعد" لصناعة السدو دون كلل

وسط هذه الأجواء، برزت قصة الحرفية نورة الغامدي المعروفة بـ"أم سعد"، التي شاركت "سبق" رحلتها الممتدة لأكثر من 25 عامًا في فن حياكة السدو، حيث تحوّلت الهواية البسيطة إلى شغف يومي يرافقها في تفاصيل حياتها. وقالت أم سعد: "أقضي ساعات طويلة خلف أدواتي التقليدية لصناعة الجلابيات والمخدات والسجاد والعبايات، إضافة إلى الحقائب وشالات الأندية وميداليات المفاتيح واللوحات التراثية"، مؤكدةً: "أعمل دون ملل.. السدو هو عالمي الذي أجد فيه راحتي ومتعة يومي".