وزير الدفاع العراقي: التحالف الإسلامي مصدر اعتزاز لكل مسلم مؤمن بالوسطية

وأكد أن "التحالف الإسلامي" لا يألو جهدًا في تقديم يد العون والمساعدة لجميع دول التحالف التي تعاني من هذه الآفة، مبينًا أن انضمام دولة العراق إلى "التحالف الإسلامي" إلى جانب الدول المتحالفة الـ 42، فيه منفعة للجمهورية العراقية وبقية الدول المتحالفة في كل ما من شأنه تبادل الخبرات الدولية وتوحيد الجهود وتكثيفها في الحرب ضد الإرهاب.