وزير الدفاع العراقي: التحالف الإسلامي مصدر اعتزاز لكل مسلم مؤمن بالوسطية

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي بمقر التحالف، اليوم، وزير الدفاع بجمهورية العراق ثابت محمد العباسي، يرافقه عدد من القيادات العسكرية.
وجرى خلال الاستقبال تقديم عرض حول مسيرة وإنجازات التحالف الإسلامي في مجالات محاربة الإرهاب، بما في ذلك الجوانب الفكرية والإعلامية والمالية والعسكرية، مع تسليط الضوء على الجهود المبذولة في تنسيق وتعزيز الجهود الدولية بين الدول الأعضاء.
واطلع وزير الدفاع العراقي والوفد المرافق على أبرز إصدارات التحالف ومخرجاته العلمية والفكرية التي تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر التطرف ونشر ثقافة السلام والاعتدال.
بعد ذلك تجول الوفد داخل غرفة تقدير الموقف، حيث تم الاطلاع على الجهود المستمرة في رصد ومتابعة وتحليل التنظيمات الإرهابية على مستوى العالم.
وأعرب العباسي عن فخره بما شاهده من عرض عن التحالف الإسلامي، وعد ذلك مصدر اعتزاز لكل مسلم مؤمن بالوسطية والاعتدال التي نص عليها الدين الحنيف، مشيرًا إلى أن العراق عانت وما زالت تعاني من آفة الإرهاب التي تتبناها جماعات إرهابية متطرفة لا تمت للدين الإسلامي بصلة، وإنما هو نهج غير سويّ عملت عليه هذه الجماعات لتجنيد النشء وإقحامهم في معترك التطرف والعنف.
من جانبه أشاد الأمين العام للتحالف الإسلامي بما تقوم به العراق في حربها المستمرة ضد الإرهاب والتطرف.
وأكد أن "التحالف الإسلامي" لا يألو جهدًا في تقديم يد العون والمساعدة لجميع دول التحالف التي تعاني من هذه الآفة، مبينًا أن انضمام دولة العراق إلى "التحالف الإسلامي" إلى جانب الدول المتحالفة الـ 42، فيه منفعة للجمهورية العراقية وبقية الدول المتحالفة في كل ما من شأنه تبادل الخبرات الدولية وتوحيد الجهود وتكثيفها في الحرب ضد الإرهاب.