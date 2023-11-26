افتتاح صالة السفر الداخلية بمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي

افتتح الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة القصيم، اليوم، صالة السفر الداخلية بمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة المهندس محمد المغلـوث، والرئيس التنفيذي لشركة تجمّع مطارات الثاني المهندس علي مسرحي.