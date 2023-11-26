افتتاح صالة السفر الداخلية بمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي

افتتح الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة القصيم، اليوم، صالة السفر الداخلية بمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة المهندس محمد المغلـوث، والرئيس التنفيذي لشركة تجمّع مطارات الثاني المهندس علي مسرحي.
يأتي إنشاء الصالة بهدف تطوير البنية التحتية للمـطار وزيادة الطاقة الاستيعابية الإجمالية للرحلات الداخلية مواكبة بذلك التطلعات والرؤى المستقبلية، وتقوم شركة تجمع مطارات الثاني بالإشراف على مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز من ضمن إدارتها وتشـغيلها 22 مطاراً محلياً ودولياً و سياحياً وتهدف إلى رفع مستوى الكفاءة التشغيلية الشاملة للمطارات التابعة لها.
وصممت الصالة بأحدث التقنيات التشغيلية في المطار، حيث تصل الطاقة الاستيعابية للصالة إلى 700 ألف مسافر سنوياً.
وتبلغ مساحة صالة السفر 7400 متر2 ، بعدد 4 بوابات مغادرة بالإضافة لـ 9 كاونترات لإنهاء إجراءات المسافرين، و3 أجهزة تفتيش أمني، و577 موقفاً للسيارات.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة تجمّع مطارات الثاني المهندس علي مسرحي، أن "الصالة الإضافية صممت وفق أعلى مقومات الأمن والسلامة وبأفضل المعايير العالمية، بالإضافة لاحتوائها كل الخدمات والمتطلبات اللازمة لتعزيز تجربة المسافر وفق أفضل المعايير".