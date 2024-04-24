في جلسته الأسبوعية.. أمير الرياض يستعرض احتياجات المواطنين والخدمات المقدمة للأهالي

حضر الاستقبال: الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف بن مقرن، كما حضر الاستقبال فضيلة الشيخ منصور بن مسفر الجوفان رئيس محاكم القصيم سابقًا، وعدد من أصحاب الفضيلة المشايخ، ورجال الأعمال وأهالي المنطقة .