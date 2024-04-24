في جلسته الأسبوعية.. أمير الرياض يستعرض احتياجات المواطنين والخدمات المقدمة للأهالي

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في جلسته الأسبوعية عددًا من أهالي المنطقة ورجال الأعمال ومسؤولي المنطقة.
ورحب أمير الرياض بالجميع، مؤكدًا أهمية الحرص على الاعتناء بكل ما من شأنه دعم ما يصب في مصلحة المواطن وتعزيز دوره في مسيرة هذه البلاد المباركة، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
حضر الاستقبال: الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف بن مقرن، كما حضر الاستقبال فضيلة الشيخ منصور بن مسفر الجوفان رئيس محاكم القصيم سابقًا، وعدد من أصحاب الفضيلة المشايخ، ورجال الأعمال وأهالي المنطقة .
يُذكر أن تواصل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز الدائم مع أهالي المنطقة، وجهوده البناءة في تلمس احتياجات المواطنين، تعكس اهتمامه بالمنطقة ومشاريعها التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعته المباشرة لجودة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في شتى مدن ومحافظات المنطقة ومراكزها .