إلى منزل كبير العائلة.. "التبعان" و"الخليع".. أكلات لها تقاليد في عيد الأضحى بحائل

تتميّز منطقة حائل بالعديد من العادات والتقاليد الموروثة، خلال أيام عيد الأضحى؛ حيث تستعدّ ربات البيوت للطهي وإعداد مائدة العيد التي تتكون من الأكلات الشعبية التي تشتهر بها حائل، بالأخص وجبة "التبعان" التي تتكون من أجزاء الذبائح؛ مثل الكوارع والكرش -معدة الذبيحة- بالإضافة إلى قلوبها وأكبادها وكلاها، وكذلك وجبة "الخليع" وهي عبارة عن شحم ومصران يتم طبخها وإضافة الملح إليها وتصفية الودك منها؛ حيث تؤكل مع ملح أو توضع مع الأكل لإضافة طعم.