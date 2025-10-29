فلكية جدة: عطارد يزين سماء المملكة الليلة في أوج استطالته الشرقية

وبيّن المهندس أبو زاهرة, أن لعطارد نوعين من الاستطالات: الشرقية المسائية، عندما يكون شرق الشمس ويظهر بعد غروبها، والغربية الصباحية، عندما يكون غربها ويُرى قبيل شروقها، موضحًا أن زاوية استطالة عطارد تتراوح عادة بين 18 و28 درجة شرقًا أو غربًا بحسب شكل مداره حول الشمس.