فلكية جدة: عطارد يزين سماء المملكة الليلة في أوج استطالته الشرقية

تشهد سماء المملكة مساء اليوم، حدثًا فلكيًا مميزًا، حيث يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة شرقية له بزاوية 23 درجة عن الشمس، في مشهد يزين الأفق الغربي بعد غروب الشمس، مانحًا المراقبين فرصة نادرة لرصده بالعين المجردة خلال الأيام المقبلة، إذ يبلغ لمعانه نحو (-0.2).
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة, أن عطارد يُعرف بالكوكب المراوغ لصعوبة مشاهدته رغم سطوعه، مشيرًا إلى أن قرب مداره من الشمس يجعل ظهوره محدودًا في أوقات محددة فقط، بخلاف كواكب الزهرة والمريخ والمشتري التي يسهل رصدها معظم أيام السنة.
وبيّن المهندس أبو زاهرة, أن لعطارد نوعين من الاستطالات: الشرقية المسائية، عندما يكون شرق الشمس ويظهر بعد غروبها، والغربية الصباحية، عندما يكون غربها ويُرى قبيل شروقها، موضحًا أن زاوية استطالة عطارد تتراوح عادة بين 18 و28 درجة شرقًا أو غربًا بحسب شكل مداره حول الشمس.
ودعا المهتمين إلى رصد عطارد فور غروب الشمس باستخدام المنظار، مع مراعاة أنه سيكون منخفضًا فوق الأفق ويغرب بعد فترة وجيزة، مشددًا على عدم تفويت هذه الفرصة النادرة، إذ ستكون الفرصة التالية لرصده خلال استطالته الغربية الصباحية في مطلع ديسمبر المقبل قبل شروق الشمس.