إخماد حريق اندلع داخل مَردم صحي في الجبيل.. وجهود لتبريد المنطقة وإيقاف الأدخنة

أكدت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، السيطرة على حريق نشب في إحدى خلايا المردم الصحي الخاص بالنفايات البلدية في مدينة الجبيل الصناعية؛ مشيرة إلى أنه تم إخماد النيران.
وقالت الهيئة: "عند الساعة 12.00م من يوم الجمعة الموافق 28/ 4/ 2023م، نشب حريق في إحدى خلايا المردم الصحي الخاص بالنفايات البلدية بمدينة الجبيل الصناعية".
وأضافت: "باشر كل من الدفاع المدني وإدارة الأمن الصناعي والسلامة وقسم الإطفاء وإدارة الخدمات البيئية بالهيئة الملكية بالجبيل موقع الحدث، لإخماد الحريق، بدعم من مقاولي الهيئة الملكية الذين يقومون بتوفير المعدات اللازمة لذلك".
وأردفت الهيئة: حجم نطاق الحادث بلغ 200×700 متر، وتمت مباشرة مكافحة الحريق بعدد من الإطفائيات وصهاريج المياه، بالإضافة إلى معدات الدفاع المدني، ومعدات إدارة الخدمات البينية.
وتابعت: "تم إخماد الحريق صباح اليوم السبت، ولا يزال تصاعد الأدخنة والحرارة الداخلية في الخلية، ويجري العمل على تبريد المنطقة وإيقاف تصاعد الأدخنة لعزل مسبب الاشتعال الأساسي لها، إضافة إلى عمل الفريق البيئي الخاص بالهيئة الملكية على مدار الساعة في أخذ القراءات من محطات الرصد البيئية الثابتة والمتحركة؛ للتأكد من عدم تجاوز الأدخنة والانبعاثات الكربونية للمؤشرات البيئية، وأنها مستقرة ضمن الحدود الطبيعية".
وقالت الهيئة: هذه القراءات لا تشير إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات الصحية؛ على الرغم من وجود بعض الروائح المزعجة المستمرة جراء الأدخنة المتصاعدة".
وأكدت الهيئة الملكية حرصها على سلامة وصحة سكان المدينة؛ مبينة أنه في حال وجود تطورات أخرى سيتم إصدار بيان إلحاقي.