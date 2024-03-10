من جوع الفقراء إلى مراقبة الله في السر.. "الهويريني" ترصد المعاني السامية التي يغرسها رمضان في نفوسنا

وتضيف "الهويريني" قائلة: "إنّ المعنى السامي لشهر رمضان أكبر من الطاعة والامتثال فحسب؛ لأنّ الله لن يستفيد من تجويعنا أو تعطيشنا، وإنما لقدح شعورنا وتلميعه وتمحيصه، ويأتي الإكبار الرباني لتلك المعاناة حتى في لحظات الحرج من رائحة الفم من عدم الأكل أو الشرب بقوله- صلى الله عليه وسلم- (لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْك)، وكأنّ الله يدلل المسلم الصائم ويشرِّفه ويرفعه بالصوم طاعة لربه، مع تقديره لأحاسيسه وحرجه من رائحة فمه غير المستحبة عند اختلاطه بالناس بالعمل وساعة الكدح، بما يشير لضرورة العمل وممارسة الحياة اليومية، وليس النوم أو التمتع بالإجازة السنوية بحجة الصيام كما هو حاصل ويحدث سنوياً مع عدم الإنكار لذلك، بل والتشجيع لهذا السلوك المتنافي مع المعنى السامي للصوم!!".