من جوع الفقراء إلى مراقبة الله في السر.. "الهويريني" ترصد المعاني السامية التي يغرسها رمضان في نفوسنا

تؤكد الكاتبة الصحفية رقية سليمان الهويريني على المعاني السامية التي يغرسها شهر رمضان المبارك في نفوس وأجساد الصائمين، من الإحساس الفعلي بالجوع، واستشعار معاناة الفقراء، والتصدق لهم ونحن نعلم ونشعر بما يعيشون، ومن المعاني الاجتماعية للصوم تنتقل إلى المعاني النفسية، حيث يُربِّي الصوم في الإنسان روح الفضائل كالأمانة والصبر والإخلاص في العمل، ومراقبة الله في السر والعلن.
وفي مقالها "ماذا يعني لنا رمضان؟!" بصحيفة "الجزيرة"، تقول "الهويريني": "المعنى الحسي للصوم هو الإحساس الفعلي بالجوع، بما يعنيه المفهوم الدقيق، أي لابد أن تجوع وتشتهي الأكل وتتضوّر جوعا وتظمأ وتصبر، احتساباً وطاعة لله، واستشعاراً بما يعانيه الجوعى في العالم، حيث يبرز دورك في تخفيف المعاناة بعد شعورك الحقيقي بها، وكأن شهر رمضان يقول لك: اترك واحدة من وجباتك المفضلة في هذا الشهر للفقير، تصدق بها ولو لشهر واحد بشرط أن تشعر بمعاناة الفقراء بالضبط وليس لتسكت ضميرك أو ترضي غرورك بالعطاء والمنح! ولذلك جاء الحديث بالتأكيد على الإيمان العميق والاحتساب الدقيق (أي الاستشعار) بقوله- عليه الصلاة والسلام-: (مَن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدَّم مِن ذنبه)".
وتضيف "الهويريني" قائلة: "إنّ المعنى السامي لشهر رمضان أكبر من الطاعة والامتثال فحسب؛ لأنّ الله لن يستفيد من تجويعنا أو تعطيشنا، وإنما لقدح شعورنا وتلميعه وتمحيصه، ويأتي الإكبار الرباني لتلك المعاناة حتى في لحظات الحرج من رائحة الفم من عدم الأكل أو الشرب بقوله- صلى الله عليه وسلم- (لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْك)، وكأنّ الله يدلل المسلم الصائم ويشرِّفه ويرفعه بالصوم طاعة لربه، مع تقديره لأحاسيسه وحرجه من رائحة فمه غير المستحبة عند اختلاطه بالناس بالعمل وساعة الكدح، بما يشير لضرورة العمل وممارسة الحياة اليومية، وليس النوم أو التمتع بالإجازة السنوية بحجة الصيام كما هو حاصل ويحدث سنوياً مع عدم الإنكار لذلك، بل والتشجيع لهذا السلوك المتنافي مع المعنى السامي للصوم!!".
وتنهي "الهويريني" قائلة: "إن كانت هذه الصور من المعاني الاجتماعية للصوم؛ فإنّ هناك معنى نفسياً أيضاً، حيث يُربِّي في الإنسان الصائم روح الفضائل كالأمانة والصبر والإخلاص في العمل، ومراقبة الله في السر والعلن، ويتجاوز المعنى النفسي ليصل للجسد، حيث هو رياضة بدنية تُعطي الجسم صحة وقوة، فيقضي على كثير من الأمراض التي تنشأ من الإفراط في الطعام والشَّراب!".