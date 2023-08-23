تربوي يعدد مزايا شعار العام الدراسي "مجتمع تعليمي عالي الانضباط"

وقال "الشريف": لا يمكن أن نتجاوز دور الأسرة، فهي شريك أساسي، وتلعب دورًا مهمًا في العملية التعليمية بأكملها؛ بما في ذلك مساعدة الأبناء على الانضباط وتعزيز هذه القيمة في نفوسهم، وتحفيزهم بالحضور والاجتهاد؛ حيث إن الغياب سيؤثر بكل تأكيد على تحصيلهم الدراسي بشكل سلبي.