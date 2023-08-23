تربوي يعدد مزايا شعار العام الدراسي "مجتمع تعليمي عالي الانضباط"

قال المختص التربوي عماد الشريف: إن إطلاق وزارة التعليم، العام الدراسي 1445هـ، تحت شعار "مجتمع تعليمي عالي الانضباط مدرك لأهمية التعليم"، يمثل تحديًا كبيرًا للحد من غياب الطلاب والطالبات دون عذر.
وأضاف "الشريف"، أنه لذلك قررت الوزارة تحديث قواعد السلوك والمواظبة لهذا العام، ووضع إجراءات أكثر شدةً وصرامةً للحد من الغياب دون عذر، تبدأ بتعهّد، ثم استدعاء ولي الأمر، ثم النقل لمدرسة أخرى، وأخيرًا تطبيق ما ورد في نظام حماية الطفل.
ورأى "الشريف" أنه من هنا يجب أيضًا على وزارة التعليم، وهي الخطوة الأهم؛ دراسة أسباب الغياب والوقوف عليها، ومن ثم وضع الحلول المناسبة للحد منها.
واقترح أن تكون هذه الدراسة بشراكة مع أولياء الأمور والطلاب، قائلاً: بلا شك عند الاستماع للطلاب وبحث هذه الأسباب ستكون النتائج فعالة، وستحد بشكل كبير من الغياب.
وقال "الشريف": لا يمكن أن نتجاوز دور الأسرة، فهي شريك أساسي، وتلعب دورًا مهمًا في العملية التعليمية بأكملها؛ بما في ذلك مساعدة الأبناء على الانضباط وتعزيز هذه القيمة في نفوسهم، وتحفيزهم بالحضور والاجتهاد؛ حيث إن الغياب سيؤثر بكل تأكيد على تحصيلهم الدراسي بشكل سلبي.