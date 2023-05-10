جاهزون لمهمة المحطة الدولية.. رواد الفضاء السعوديون يستكملون البرنامج التدريبي

وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي تضمن تدريب الرواد في شهر سبتمبر الماضي على المهارات الاستكشافية في مقر شركة "سبيس إكس"، في هوثورن بولاية كاليفورنيا، وأشارت إلى أن الرواد تدربوا أيضًا على البرامج والعمليات التشغيلية في المحطة الدولية، بجانب إجراء عديد من البرامج التدريبية في مركز الأبحاث الياباني والأوروبي في شهرَي يناير وفبراير الماضيين، كما نفّذوا تدريبات دمج الحمولات الفضائية في شهر مارس 2023م، بالإضافة إلى تدريبات انعدام الجاذبية والوزن وممارسة الطفو، والتدريب على مهارات الاتصال في المدار، والتعرف على الأعراض الجانبية أثناء رحلات الفضاء.