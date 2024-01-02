"التدريب التقني" تنفّذ أكثر من 1500 برنامج إرشادي خلال الفصل الأول من هذا العام

وأوضحت المؤسسة أن من أبرز البرامج المنفذة خلال الفصل الماضي برنامج تهيئة المتدرب الجديد الذي استفاد منه (45026) مستفيدًا، ومن برنامج الصحة النفسية (88710) مستفيدين؛ فيما تم تنفيذ برنامج الوقاية من التدخين لـ(99207) مستفيدين، كما عُقد البرنامج التحضيري للتفوق العلمي لعدد (26904) مستفيدين، كما استفاد من برنامج التنمية السلوكية (65495) متدربًا ومتدربة، ومن ضمن البرامج التي تم تنفيذها أيضًا: برنامج تطوير المهارات التقنية والمعرفية لعدد (22102) مستفيد، وتنفيذ برنامج في مجال التوعية الرقمية لـ(60759) مستفيدًا، واستفاد (72614) متدربًا ومتدربة من برنامج الحماية الفكرية، وأيضًا استفاد (23148) من المتدربين والمتدربات من برنامج التكامل المهني.