السبت.. بدء أعمال التحويلة المرورية على جسر الالتفاف على طريق الدمام/ بقيق/ الأحساء

أعلنت الهيئة العامة للطرق أنه، وبالتعاون مع القوة الخاصة لأمن الطرق، سيتم البدء في تنفيذ أعمال التحويلة المرورية على جسر الالتفاف على طريق الدمام/ بقيق/ الأحساء، الواقع بين جسر مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" وجسر مدينة بقيق.
وأوضحت أن الشروع في تنفيذ أعمال التحويلة المرورية سيكون اعتباراً من السبت القادم الموافق 10 فبراير.
وأشارت "هيئة الطرق" إلى أن العمل سيستمر على مدار 18 يومًا، بحسب خطة العمل الموضوعة.
وذكرت أنه سيتم خلال هذه الفترة إغلاق الحركة المرورية للمتجه إلى الدمام وتحويلها إلى الاتجاه المقابل بحيث تكون الحركة مزدوجة عليه، كما سيتم تحويل حركة الشاحنات القادمة من الأحساء إلى طريق الرياض شمالًا في أوقات الذروة.