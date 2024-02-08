السبت.. بدء أعمال التحويلة المرورية على جسر الالتفاف على طريق الدمام/ بقيق/ الأحساء

وذكرت أنه سيتم خلال هذه الفترة إغلاق الحركة المرورية للمتجه إلى الدمام وتحويلها إلى الاتجاه المقابل بحيث تكون الحركة مزدوجة عليه، كما سيتم تحويل حركة الشاحنات القادمة من الأحساء إلى طريق الرياض شمالًا في أوقات الذروة.