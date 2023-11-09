"الفضلي": المملكة تمتلك ثروات وطنية تضمن لها إنتاج الكثير من المواد الغذائية المستدامة

وشدد "الفضلي" على أن المملكة لديها الكثير من الأنظمة والتشريعات الداعمة في مثل هذه الاستثمارات؛ لضمان استدامة ونمو القطاع، مبينًا أن القروض في هذا القطاع تضاعف حجمها لـ 16 ضعفًا خلال السنوات السبع الماضية، مشددًا على أن المملكة تعمل على الزيادة من منتجاتها، واستثمار المميزات والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تمتلكها، مؤكدًا أن الأسواق الحرة في المملكة تمتلك العديد من المميزات الكفيلة بخدمة المنطقة بأكملها.