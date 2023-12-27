لهذا السبب لا يدخل البرد فجأة.. "المسند" يوضح طريقة تغيُّر درجة الحرارة بين الصيف والشتاء

وأضاف، أن الله -سبحانه وتعالى- جعل محور كوكب الأرض الذي تدور حوله مائلاً بمقدار 23.5 درجة، وبسببه ومع دوران الأرض حول الشمس تبدأ أشعة الشمس الساقطة على الأرض تميل رويداً رويداً من كونها عمودية في ذروة الصيف إلى مائلة منكسرة ناحية الجنوب في الشتاء، وهذا يجعل ظل الأشياء أطول، ويجعل أشعة الشمس تسقط على مسطحٍ جغرافي أوسع، فلا تكون مركّزة كالعمودية؛ بل متبعثرة، وهذا بدوره يخفّف درجة الحرارة، ولولا هذا الميلان لمحور الأرض لعاش الناس فصلاً واحداً، وتجمّعوا في نطاقات محدودة من الأرض.