"الراجحي" يتفقد مركز التأهيل الشامل في مكة ويوجّه بتقديم أفضل الخدمات

وتجول الوزير في مرافق المركز، واطلع على الخدمات المقدمة للنزلاء والأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الإيواء والإعاشة والعلاج والتأهيل، ووجّه بتقديم أفضل الخدمات لهم، والاهتمام بهم، وتلبية احتياجاتهم، كما شاهد الأنشطة المتنوعة في مركز التأهيل، بما يعزز من معارفهم ومهاراتهم.