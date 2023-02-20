هذه أبرز الأعمال الرمضانية اهتمامًا لدى السعوديين

كشفت محركات البحث، عن أبرز الأعمال التلفزيونية الرمضانية التي تلقى اهتمامًا من قِبَل السعوديين، وبرز الاهتمامُ بعدة مسلسلات وبرامج عربية، على رأسها العمل السعودي طاش ما طاش.
ويستعد صُناع الأعمال التلفزيونية الرمضانية لعرض عشرات المسلسلات والبرامج؛ إلا أن بحث السعوديين يُبرز اهتمامهم بعدة أعمال تاريخية، وسط العديد من المسلسلات والبرامج المختلفة.
أبرز الأعمال الرمضانية التي يُتوقع أن تكون الأكثر اهتمامًا لدى السعوديين:
١- طاش ما طاش:
يعود العمل السعودي الأشهر طاش ما طاش بجزئه الـ١٩ لقائمة البرامج الرمضانية بعد غياب أكثر من ١٠ سنوات، والذي عُرض الجزء الأول منه في رمضان عام ١٩٩٣، وتوالت أجزاؤه حتى أصبح من أنجح الأعمال التلفزيونية في السعودية والعالم العربي.
٢- معاوية بن أبي سفيان:
مسلسل "معاوية بن أبي سفيان" من إنتاج التلفزيون السعودي "MBC"، تم تصويره في تونس، ويُتوقع أن يكون العمل الأعلى تكلفة في تاريخ الدراما العربية.
ويُبرز المسلسل سيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان، ويحكي عن دوره في الأحداث التي وقعت داخل الدولة الإسلامية عقب مقتل الخليفة عثمان بن عفان في سنة 35هـ، وكذلك إنشاؤه الدولة الأموية الأولى والأحداث التي صاحبتها قبل الإنشاء وبعده.
٣- الإمام الشافعي:
مسلسل مصري، يتناول سيرة الإمام الشافعي، ولاقت أخبار بدء العمل على المسلسل ردود أفعال إيجابية من جانب الكثير من النقاد؛ لكونه يعيد الأعمال الدينية التاريخية في الدراما إلى الواجهة مرة أخرى، بعد غيابها لسنوات بسبب التكاليف الضخمة والتحضيرات الكثيرة.
يُذكر أن سيرة الإمام الشافعي قُدّمت من قبلُ في الدراما التلفزيونية المصرية في أكثر من مناسبة، في سنة 1997م، تم تجسيد تلك الشخصية في مسلسل "عصر الأئمة" من إخراج المخرج الراحل حسام الدين مصطفى، كما تم تسليط الضوء على الشافعي مرة أخرى في سنة 2007م عندما أذيع مسلسل بعنوان الإمام الشافعي من إخراج شيرين قاسم.
٤- باب الحارة:
أبدى السعوديون اهتمامًا بالمسلسل السوري الشهير باب الحارة، الذي سيتم عرض جزئه الـ١٣ هذا العام، بعد أن تمكن من جذب المشاهدين من السعودية والعالم العربي؛ لقدرته على مزج التاريخ بالفلكلور الشامي الاجتماعي.
ويتناول هذا الجزء فترة أربعينيات القرن العشرين في سوريا، ويتعرض لحقبة الاحتلال الفرنسي من خلال رصد الحياة الاجتماعية في إحدى الحواري الشعبية.
٥- سر السلطان:
تدور أحداث المسلسل المصري في إطار دراما عصرية تاريخية، ما بين زمنين، وهما العصر الحالي وعصر الحملة الفرنسية على مصر عام 1798م، كما يتناول بعض الخرافات التي كانت منتشرة في تلك الحقبة الزمنية في بعض أرياف مصر عن القبور والأموات.