هذه أبرز الأعمال الرمضانية اهتمامًا لدى السعوديين

يُذكر أن سيرة الإمام الشافعي قُدّمت من قبلُ في الدراما التلفزيونية المصرية في أكثر من مناسبة، في سنة 1997م، تم تجسيد تلك الشخصية في مسلسل "عصر الأئمة" من إخراج المخرج الراحل حسام الدين مصطفى، كما تم تسليط الضوء على الشافعي مرة أخرى في سنة 2007م عندما أذيع مسلسل بعنوان الإمام الشافعي من إخراج شيرين قاسم.