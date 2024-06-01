"مختصة": 17.5% من رجال العالم يعانون تأخر الإنجاب.. والخلايا الجذعية والذكاء الاصطناعي حلول جديدة

وأشارت إلى أن من أسباب تأخر الإنجاب لدى الرجال يكون إما بسبب عوامل بيئية وجينية، أو مشاكل في العلاقة الجنسية، أو مشاكل في السائل المنوي، أو مشاكل في الدوالي، إلى جانب عدم ممارسة الرياضة والتدخين والقلق، لافتة في الوقت نفسه، وبحسب دراسات عالمية، إلى أن هناك 1 من كل 6 أشخاص سيعاني من صعوبة الإنجاب "نسبة 17.5% من سكان العالم يعانون من صعوبة الإنجاب". فيما دراسة قامت بها الدكتورة مع فريقها ونشرت بمجلة جمعية الخصوبة في الشرق الأوسط قبل سنوات؛ تشير إلى أن نسبة تأخر الإنجاب في الخبر حوالي 18%، ودراسة أخرى قاموا بها بمستشفيات المنطقة الشرقية وجدوا أن نسبة التأخر في الإنجاب 20% بين سكان المنطقة الشرقية، ملمحة إلى أنهم يقومون الآن بدراسات على مستوى المملكة مستوفية الشروط وستظهر نتائجها قريبًا.