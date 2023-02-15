"صحة القنفذة" تنفّذ أكثر من 11 ألف زيارة لمرضى الطب المنزلي خلال قرابة العام

وتجدر الإشارة إلى أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح وقرح الفراش، والأنابيب والقساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافة إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية.. ومن أهم الخدمات: التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقًا لاحتياج المريض.