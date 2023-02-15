"صحة القنفذة" تنفّذ أكثر من 11 ألف زيارة لمرضى الطب المنزلي خلال قرابة العام

نفّذت "صحة القنفذة" 11554 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية الصحية المنزلية منذ بداية العام 2022م، وحتى شهر يناير لعام 2023م.
واستفاد من الزيارات المنزلية 692 مريضًا من المرضى المسجلين في البرنامج.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، من خلال فِرَق طبية مدربة ومؤهلة تعمل في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف المناطق والمحافظات؛ حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقًا لمعايير معتمدة.
وتجدر الإشارة إلى أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح وقرح الفراش، والأنابيب والقساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافة إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية.. ومن أهم الخدمات: التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقًا لاحتياج المريض.