ملك المغرب يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء

هنَّأ جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء، متمنيًا لسموه التوفيق في كامل مهامه السامية.