"أسبار" يعلن انطلاق فعاليات "منتدى الابتكار الاجتماعي" الأربعاء المقبل

يشار إلى أن جائزة سنديان للابتكار الاجتماعي، تقوم على معايير منهجية، وتديرها لجنة من الخبراء والمختصين، وتُمنح في مجالات محددة؛ هي: البيئة، والتعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتنمية الأسر الأقل دخلًا، وتسعى إلى توسيع مجالاتها في المستقبل القريب، وتُعدُّ الجائزة الأولى في المجال على مستوى المملكة والوطن العربي.