شاهد.. انطلاق الملتقى السنوي التاسع للجمعيات العلمية بجامعة "سعود"

ولفت إلى أنه لا يخلو مشروع منها من أدوار يمكن للجمعيات العلمية، أن تكون شريكًا وطنيًا مؤثرًا، وطرفًا فعالاً فيها، من خلال أدوارها المُجَرَّبَة والناجحة في خدمة المجتمع وتوعيته، والاضطلاع بمسؤولياتها المجتمعية المتنوعة تجاهه، فضلاً عن برامجها وجهودها الفعالة في تنمية قدرات منتسبيها، ما يكفل تقديم خدمات على أعلى مستوى من الإتقان والجودة والاحترافية، يلمسها المواطن والمقيم.