رئيس "موانئ": المؤتمر البحري بالدمام يعكس الدورَ المهم لصناعة النقل البحري للمملكة

ونوه إلى أن المملكة تشهد ضمن رؤيتها الطموحة 2030 في النقل البحرية والخدمات اللوجستية، تصنيفًا دوليًّا في هذه الصناعة؛ حيث ارتفعت من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 عالميًّا في مناولة الحاويات، كما حقّقت المملكة إنجازًا عالميًّا بارزًا؛ حيث قفزت 17 درجة عالميًّا للمرتبة 38 في مؤشر الأداء اللوجستي.