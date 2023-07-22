استئصال ورم وكيس دموي نادر أغلق القصبة الهوائية بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا بجراحة ناجحة

وقال د. ياسر فضل المولى رئيس قسم الطوارئ، أن المريضة أسعفت إلى المستشفى وهي في حالة معقدة، حيث كانت تعاني من ضيق تنفس واختناق مفاجئ بعد ظهور ورم علي الجانب الأيمن من العنق، علما بأنها لم تكن تعاني من أمراض سابقة بالعنق أو الغدة الدرقية، وأخضعت المريضة مباشرة إلى حزمة من الفحوصات الدقيقة، أبرزها الأشعة المقطعية بالصبغة، والتي بينت نتائجها، أن هذا الورم ممتد من أسفل الغدة الدرقية إلى أسفل عظمة القص، مع وجود كيس دموي ضاغط علي مجري التنفس في الجانب الأيمن من الغدة الدرقية، وتحرك الفريق الطبي وفقاً للمعطيات التي وفرها التشخيص الطبي.