قصر "المؤسس" بمرات.. حقبةٌ من تاريخ المؤسس تروي طفرة تَبِعَتها مأساة الهدم وشغفٌ ومناشدة

ومنذ أن تولى الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- الحكم في المملكة العربية السعودية؛ كان همه الأكبر توطيد الأمن في جميع مناطقها الشاسعة والمتباعدة؛ بما في ذلك الطرق الطويلة التي تربط بين هذه المناطق والتي كان لزامًا الاهتمام بأمنها وسلامتها، وخاصة تلك الطرق التي يسلكها الحجاج، ولعل أهم تلك الطرق (طريق الحجاز) الذي يربط شرق المملكة بغربها، والذي يسلكه حجاج شرق المملكة ووسطها، وكذلك الحجاج القادمون من شرق آسيا والعراق وإيران ودول الخليج العربي؛ فقد أولى -طيب الله ثراه- هذا الطريق عناية خاصة لأهميته؛ حيث اتخذه طريقًا رسميًّا لرحلاته من الرياض إلى مكة المكرمة، وقد كانت أول رحلة رسمية لجلالته على هذا الطريق عام 1343هـ على ظهور الجمال، وكانت على خمس مراحل: المرحلة الأولى من الرياض إلى مرات، والثانية من مرات إلى الشعراء، والثالثة من الشعراء إلى عفيف، والرابعة من عفيف إلى المويه، والخامسة من المويه إلى عشيرة فمكة المكرمة.