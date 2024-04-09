أمطار وسيول ورياح.. حائل ونجران والعلا وخيبر في مرمى تنبيهات "الأرصاد"

ونبّه المركز، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، بمشيئة الله، إلى هطول أمطار متوسطة على مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، ويدمة، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبهَ انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، مشيرًا إلى أن الحالة تستمرّ حتى 11 مساءً.