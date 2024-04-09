أمطار وسيول ورياح.. حائل ونجران والعلا وخيبر في مرمى تنبيهات "الأرصاد"

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل، اليوم، تؤدّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مبيّنًا أن الحالة تستمرّ، بمشيئة الله تعالى، حتى الساعة السابعة مساءً.
ونبّه المركز، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، بمشيئة الله، إلى هطول أمطار متوسطة على مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، ويدمة، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبهَ انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، مشيرًا إلى أن الحالة تستمرّ حتى 11 مساءً.
كما نبّه إلى رياح شديدة على محافظتَي العُلا وخيبر، تشمل تأثيراتها تدنّيًا في مدى الرؤية الأفقية ورياحًا تصل سرعتها إلى "40 - 49" كيلومترًا في الساعة، موضحًا أن الحالة تبدأ الساعة الـ9 صباحًا، وتستمرّ حتى الساعة الـ6 مساءً.