مستشفى الحرث يشهد دورة تدريبية عن المعايير الأساسية في المنشآت الصحية

وفي الختام، قدَّم الحارثي شكره للرئيس التنفيذي لتجمُّع جازان الصحي فالح بن ناصر الشهراني؛ على دعمه الدائم لإقامة مثل هذه الدورات التي تعزّز تأهيل الكوادر وتدريبهم لرفع أدائهم لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.