مستشفى الحرث يشهد دورة تدريبية عن المعايير الأساسية في المنشآت الصحية

نفَّذ تجمُّع جازان الصحي، ممثلاً بالإدارة التنفيذية للالتزام، بالتعاون مع مستشفى الحرث العام، دورة تدريبية بعنوان "المعايير الأساسية في المنشآت الصحية ورفع الوعي بالمخاطر".
جاء ذلك بحضور مدير المستشفى الأخصائي خالد بن أحمد الحارثي؛ وعدد من الأطباء والممارسين الصحيين.
واشتملت الدورة على التعريف بإدارة المخاطر وأهميتها وآلية تطبيق المعايير الأساسية بالمنشآت الصحية وإجراءاتها وسياساتها المتبعة وكيفية تنفيذها والعمل على التحسين والتطوير المستمر لتحقيق أهدافها.
وتضمنت الدورة، التأكيد على أهمية العمل على معالجة المخاطر المحتملة ومراحل تقييمها وآلية معالجتها بما يضمن تحقيق عوامل النجاح في إدارة المخاطر.
وشهدت الدورة التدريب فعلياً على تطبيق جميع الإجراءات فيما يخص الدورة، والتي قدّمها صيدلي أول عمر بن أحمد ملحان.
وفي الختام، قدَّم الحارثي شكره للرئيس التنفيذي لتجمُّع جازان الصحي فالح بن ناصر الشهراني؛ على دعمه الدائم لإقامة مثل هذه الدورات التي تعزّز تأهيل الكوادر وتدريبهم لرفع أدائهم لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.