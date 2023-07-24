"التأمينات الاجتماعية" تطلق "النخبة 8" لتأهيل المواهب الوطنية الشابة

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إطلاق النسخة الثامنة من برنامج "النخبة"، وهو برنامج تدريب على رأس العمل منتهٍ بالتوظيف، يهدف إلى تأهيل المواهب الواعدة من حديثي التخرج عبر سلسلة من البرامج التدريبية النظرية والعملية، والتي تواكب أحدث البرامج في سوق العمل.
وقالت المؤسسة: التقديم متاح للخريجين من كلا الجنسين لعام 2023 من حملة درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم في التخصصات المستهدفة، على ألا يقل المعدل الأكاديمي عن (3/4) للجامعات التي يكون معدلها من 4 و (4/5) للجامعات التي يكون معدلها من 5.
وأضافت: التخصصات المطلوبة هي: التأمين، إدارة المخاطر، إدارة العمليات، إدارة الجودة، هندسة صناعية، العلوم الاكتوارية، إدارة نظم المعلومات، إدارة أعمال، علوم الحاسب، تقنية المعلومات، نظم المعلومات، هندسة حاسب آلي، هندسة برمجيات الحاسب، الأمن السيبراني.
وأشارت "التأمينات الاجتماعية" إلى أنه يمكن التقدم بطلب الانضمام للبرنامج من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني علمًا بأن التقديم متاح حتى تاريخ 24 أغسطس 2023م.
يشار إلى أن برنامج "النخبة" يأتي في نسخته الثامنة في إطار سعي المؤسسة الاستراتيجي لاستقطاب المواهب الوطنية الشابة وتعزيز مهاراتهم عبر البرامج التدريبية النظرية والعملية وتأهيلهم على رأس العمل؛ إدراكًا منها لأهمية تعزيز وتطوير الكفاءات البشرية لديها، وتحقيقًا لرسالتها في تقديم منتجات وخدمات تأمين اجتماعي متجدد للعملاء.