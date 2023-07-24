"التأمينات الاجتماعية" تطلق "النخبة 8" لتأهيل المواهب الوطنية الشابة

وقالت المؤسسة: التقديم متاح للخريجين من كلا الجنسين لعام 2023 من حملة درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم في التخصصات المستهدفة، على ألا يقل المعدل الأكاديمي عن (3/4) للجامعات التي يكون معدلها من 4 و (4/5) للجامعات التي يكون معدلها من 5.