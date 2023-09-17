"إخاء" تطلق منصة "مستقل" لتسجيل المشمولين من المستفيدين باتفاقية تملك السكن التنموي

أطلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" منصة "مستقل" لتسجيل المؤهلين من المستفيدين المشمولين ضمن لائحة الإسكان التنموي لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومؤسسة سكن للإسكان التنموي، لإتاحة الفرصة لأيتام "إخاء" لتملك السكن من خلال شراء وحدات سكنية ضمن مشاريع الوزارة بالمملكة، وتقديم خصومات بالتشارك والتساوي بين الأطراف المعنية في دفع قيمة الوحدة السكنية.
تأتي منصة "مستقل" كمرحلة أولى واستكمالاً للإجراءات النظامية المقررة في الاتفاقية الثلاثية التي أبرمتها المؤسسة أخيراً ضمن فعاليات معرض "سيتي سكيب العالمي" بمشاركة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء "إخاء" المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل رئيس مجلس أمناء "سكن"، التي تهدف إلى توفير حلول سكنية ملائمة للأيتام ذوي الظروف الخاصة من مستفيدي مؤسسة إخاء بمختلف مناطق المملكة.
وتضمنت أهلية التقديم ممّن لديه قبول في بوابة الدعم السكني التنموي من أبناء المؤسسة العزاب الذكور للفئة العمرية من (18 ــ 24) عبر الرابط الإلكتروني في موقع "إخاء" وممّن تنطبق عليهم شروط ومعايير المبادرة لدى "إخاء" وكخدمة غير ملزمة ووفق الإمكانات المتاحة لدعم المبادرة.