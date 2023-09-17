"إخاء" تطلق منصة "مستقل" لتسجيل المشمولين من المستفيدين باتفاقية تملك السكن التنموي

أطلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" منصة "مستقل" لتسجيل المؤهلين من المستفيدين المشمولين ضمن لائحة الإسكان التنموي لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومؤسسة سكن للإسكان التنموي، لإتاحة الفرصة لأيتام "إخاء" لتملك السكن من خلال شراء وحدات سكنية ضمن مشاريع الوزارة بالمملكة، وتقديم خصومات بالتشارك والتساوي بين الأطراف المعنية في دفع قيمة الوحدة السكنية.