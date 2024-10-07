لماذا تعد السعودية رابع أسرع أسواق الطيران نموًّا في العالم؟

وأطلقت السعوديةُ الاستراتيجيةَ الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تتضمن استثمارات تزيد على 130 مليار دولار في مشاريع النقل، بما في ذلك إنشاء شركة طيران جديدة وتوسعات في المطارات.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى مضاعفة سعة المطارات بحلول عام 2030، مع التركيز على توسيع أربعة من المطارات الدولية الستة في المملكة وحوالي 90% من المطارات الإقليمية.