الأفواج الأمنية بعسير تقبض على مواطنين لترويجهما الحشيش

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطنَيْن لترويجهما مادة الحشيش المخدر، مخبأة في مركبة يقودها أحدهما بمحافظة سراة عبيدة.
وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.