"مفاهيم ومحبة ونعم".. أمين حائل: نستذكر في يوم الوطن 93 "الملحمة العظيمة"

وتابع: "نحتفل ونسعد في مثل هذا اليوم من كل عام باليوم الوطني للمملكة، وهي مناسبة غالية على قلب كل مواطن ومقيم، ونستذكر في يومنا الوطني ملحمة التوحيد العظيمة التي سطرها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وأكمل مسيرة البناء والتنمية لهذا الوطن الحبيب أبناؤه من بعده -رحمهم الله- إلى أن وصلت تلك المسيرة الظافرة في هذا العهد الزاهر، ونستذكر التقدم والازدهار والأمن والأمان، وأن قيادتنا الحكيمة تتابع عن كثب مختلف جوانب التنمية وأوجه دعمها إضافة إلى تلمس حاجات المناطق المختلفة والمتعددة المتناثرة في أجزاء وطننا الغالي".