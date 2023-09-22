"مفاهيم ومحبة ونعم".. أمين حائل: نستذكر في يوم الوطن 93 "الملحمة العظيمة"

قال أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي: إن اليوم الوطني الـ 93 يُعد من أبرز وأهم الأيام، وهو إحدى أهم المناسبات الوطنية التي نحتفل بها تعبيرًا عن ضرورة الحفاظ على كافة مفاهيم الوحدة، والود، والمحبة، والسلام، والتسامح، والوئام، والتآخي بين مختلف مكونات وفئات مجتمعنا، وتعبيرًا صادقًا عن حبّنا لبعضنا، ومدى محبتنا لملكنا وقيادتنا الرشيدة.
وأضاف: "نشكر المولى العلي القدير على نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن يحفظنا من كل سوء ومكروه".
وتابع: "نحتفل ونسعد في مثل هذا اليوم من كل عام باليوم الوطني للمملكة، وهي مناسبة غالية على قلب كل مواطن ومقيم، ونستذكر في يومنا الوطني ملحمة التوحيد العظيمة التي سطرها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وأكمل مسيرة البناء والتنمية لهذا الوطن الحبيب أبناؤه من بعده -رحمهم الله- إلى أن وصلت تلك المسيرة الظافرة في هذا العهد الزاهر، ونستذكر التقدم والازدهار والأمن والأمان، وأن قيادتنا الحكيمة تتابع عن كثب مختلف جوانب التنمية وأوجه دعمها إضافة إلى تلمس حاجات المناطق المختلفة والمتعددة المتناثرة في أجزاء وطننا الغالي".