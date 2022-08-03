الاستثمار الزراعي بالخارج.. أذرع سعودية خضراء لتحقيق الأمن الغذائي

ويرى محللون أن تبعات الأزمة الحقيقية ستظهر بشكل فج في عام 2023، ففي ظل الحصار المفروض على موانئ أوكرانيا ومحدودية طاقة الطرق البديلة، انخفض حجم الصادرات بشكل كبير، حيث صدرت البلاد في يونيو ما يقل قليلاً عن مليون طن من القمح والذرة والشعير، أي أقل 40% عن الشهر نفسه في 2021.