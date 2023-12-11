"كاوست" تعقد الاجتماع الـ 14 للمجلس الاستشاري الصناعي بالرياض

وتميز اجتماع هذا العام بانعقاده للمرة الأولى في الرياض، عوضًا عن "كاوست"، مما يعكس المشاركة الفاعلة والمتزايدة للجامعة مع شركائها في الصناعة في العاصمة، وتسارع تأثير استراتيجيتها الجديدة في السعودية، والتي تجلت بالتوقيع الرسمي مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي كعضو جديد في البرنامج.