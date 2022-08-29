"الزعاق": "السودة" أعلى قمة جبل في المملكة ولهذا السبب جاءت تسميتها

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، اليوم الإثنين، إنَّ مرتفعات "السودة" في أبها هي أعلى قمة جبل في المملكة وتابعة لسلسلة جبال السروات في عسير.
وأضاف الزعاق، أن مرتفعات السودة ترتفع لأكثر من 3 آلاف متر عن سطح البحر، وسُميت بذلك الاسم لسواد صخورها في الأرض وسواد سحبها في السماء لغزارتها وكثافة سحبها التي تحوّل بياض الأشياء إلى سواد.
وأوضح في فيديو على حسابه بتويتر، أن سلسلة جبال السروات المحازية للسواحل التهامية "تحلب السحب" وتمنع الأمطار عن المناطق الداخلية فتجدب.
وأكمل الزعاق، أن جبال السودة تقف شامخة أمام التيارات الهوائية الرطبة القادمة من السواحل التهامية، وعند ارتفاعها تصطدم بطبقة البرودة فتتحول الرطوبة إلى ضباب يسلب الألباب، فهي مدينة الضباب والسحاب، وتتميز السودة بكثافة وغزارة أشجار العرعر النادر، وبرودة أجوائها طوال موسم الصيف.